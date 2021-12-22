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В МИД РФ ответили на обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

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Если кто-то и нарушал нормы Всемирной торговой организации (ВТО), то это сами США и Евросоюз. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 22 декабря, прокомментировала заявления США о якобы выявленных нарушениях со стороны России правил ВТО.

В офисе американского торгового представителя ранее подчеркнули, что ведомство будет работать с партнерами-единомышленниками и использует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».

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«Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она также добавила, что Белый дом давил на Евросоюз, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а РФ ответила так, как ответила, для того чтобы «привести всех в чувство».

Накануне торговый представитель США Кэтри Тай пояснила, что в отчете о якобы нарушениях со стороны России представлен обзор продолжающегося отхода РФ от руководящих принципов ВТО. В частности, по ее словам, речь идет о недискриминационной практике.

19 ноября стало известно, что ЕС оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. ЕС опубликовал официальный запрос о формировании третейской группы для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, так как прошедшие 13 сентября двусторонние консультации не привели к урегулированию этого вопроса.

26 июля Евросоюз подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям. При этом о каких товарах шла речь, не уточнялось.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года на фоне санкций ЕС и США. В июне 2021-го во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, ограничения лишь усилили данные программы.

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