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Торгпред США Тай назвала проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО

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Торговый представитель США Кэтри Тай прокомментировала отчет своего офиса, опубликованного 21 декабря, в котором говорится о якобы нарушениях со стороны России правил Всемирной торговой организации (ВТО), связанных с программой импортозамещения.

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«В этом отчете представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов ВТО, таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и справедливая конкуренция», — отметила она.

Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства», и отметили якобы расширение государственного контроля над экономикой.

«В сельскохозяйственном секторе Россия сохраняет ограничения на импорт, не связанные с наукой, и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных мощностей», — отмечается в документе.

Это якобы ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности конкуренции, отмечается в отчете.

Офис американского торгового представителя будет работать с партнерами-единомышленниками и использует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе», говорится в докладе.

«Соединенные Штаты считают этот путь контрпродуктивным — как для России, российского народа, так и для мировой экономики», — отметили американцы.

В ноябре стало известно, что Евросоюз (ЕС) оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. Он опубликовал официальный запрос о формировании третейской группы для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, так как прошедшие 13 сентября двусторонние консультации не привели к урегулированию этого вопроса.

В июле ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению истца, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям. О каких товарах идет речь, не уточнялось.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года на фоне санкций ЕС и США. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, ограничения лишь усилили данные программы.

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