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В Кремле прокомментировали обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

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В Кремле не согласны с высказываниями США о якобы выявленных нарушениях со стороны России правил Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил в среду, 22 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так, офис торгового представителя США (USTR) накануне упрекнул РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой. Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

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«Что касается ВТО, то мы не согласны с такой точкой зрения. Россия ничего не нарушает в этой области», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами.

Ранее в среду зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов подчеркнул, что подобные заявления со стороны США являются верхом лицемерия. По его словам, РФ защищает свои национальные интересы, а о нарушениях не может быть и речи.

Абрамов обратил внимание на то, что именно Соединенные Штаты первыми ввели санкции и нарушили нормы ВТО. Как обычно, США перекладывают с больной головы на здоровую, заключил зампред.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь указала на то, что если кто-то и нарушал нормы Всемирной торговой организации, то это сами США и Евросоюз. Она добавила, что РФ ответила так, как ответила, для того чтобы «привести всех в чувство».

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне 2021-го во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

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