Путин указал на противоречие санкций принципам ВТО

Незаконные санкции идут в разрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО), поэтому Россия обновит стратегию своих действий в данной структуре. Об этом 20 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

«В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года», — сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что нет оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России принципиально изменится.

«Уже говорил: нет оснований полагать, что поведение наших партнеров [по санкциям в отношении РФ] принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», — сказал он.

В том числе, по словам президента, с учетом новых тенденций нужно вносить изменения в структуру производства и поставок отечественной металлургической продукции. Внутренний спрос на продукцию металлургии в России нужно стимулировать, прежде всего за счет строительства, добавил Путин.

Глава государства поручил правительству к 1 июня подготовить комплексную оценку правомерности решений Запада в отношении металлургической отрасли РФ.

Вместе с тем Путин отметил, что европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция.

21 марта фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива призвана защитить «национальные интересы страны», а также стать «самозащитой» в ответ на «санкционное давление» Запада.

В свою очередь, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил «Известиям», что Россия действительно спокойно может выходить из ВТО и при необходимости обсуждать дальнейшее сотрудничество с организацией, как и возможное возвращение в виде ее постоянного члена.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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