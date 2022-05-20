Прямой эфир
Сюжет:

Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России

0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оценить меры Всемирной торговой организации (ВТО) по ограничению торговли со страной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент

«Правительству Российской Федерации провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поручил представить предложения по обжалованию Россией этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» России в ВТО.

Реклама

6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против Москвы, добиваются выхода РФ из ВТО и делают это для изоляции России от глобальной торговли. В министерстве отметили, что такие попытки блокируются, и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

20 апреля Путин заявил, что незаконные санкции идут вразрез с принципами ВТО, поэтому Россия обновит стратегию своих действий в данной структуре. Кроме того, президент РФ указал на отсутствие оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России принципиально изменится.

21 марта фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива призвана защитить «национальные интересы страны», а также стать «самозащитой» в ответ на «санкционное давление» Запада.

В свою очередь, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил «Известиям», что Россия действительно спокойно может выходить из ВТО и при необходимости обсуждать дальнейшее сотрудничество с организацией, как и возможное возвращение в виде ее постоянного члена.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022