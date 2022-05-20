Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оценить меры Всемирной торговой организации (ВТО) по ограничению торговли со страной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поручил представить предложения по обжалованию Россией этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» России в ВТО.

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6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против Москвы, добиваются выхода РФ из ВТО и делают это для изоляции России от глобальной торговли. В министерстве отметили, что такие попытки блокируются, и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

20 апреля Путин заявил, что незаконные санкции идут вразрез с принципами ВТО, поэтому Россия обновит стратегию своих действий в данной структуре. Кроме того, президент РФ указал на отсутствие оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России принципиально изменится.

21 марта фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива призвана защитить «национальные интересы страны», а также стать «самозащитой» в ответ на «санкционное давление» Запада.

В свою очередь, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил «Известиям», что Россия действительно спокойно может выходить из ВТО и при необходимости обсуждать дальнейшее сотрудничество с организацией, как и возможное возвращение в виде ее постоянного члена.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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