В ФРГ призвали принять в НАТО Финляндию и Швецию как можно быстрее

В Германии хотят, чтобы Швеция и Финляндия как можно скорее вступили в Североатлантический альянс. Об этом 18 мая заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.

«Правительство Германии по-прежнему уверено, что все члены НАТО поддержат это вступление, что оно может состояться быстро. Не могу сказать вам о деталях, но федеральное правительство активно выступает за то, чтобы это случилось, как можно скорее» — сказала Хоффманн.

Она отметила, что Хельсинки и Стокгольм могут положиться на Германию в «сложную фазу» в ходе процесса вступления в НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

По мнению главы Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерия Журавеля, которое он озвучил в беседе с «Известиями», эти страны могут войти в НАТО до конца 2022 года.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. На фоне этого заявления в CNN и вовсе допустили исключение Турции из НАТО за блокирование расширения.

МИД России в свою очередь критически отреагировал на присоединение этих стран в НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал тогда, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

15 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок также призывала как можно оперативнее принять в НАТО Финляндию и Швецию. Она отмечала, что кабмин Германии уже приготовил всё для быстрой ратификации в ФРГ соглашения об их вступлении.

В тот же день стало известно, что НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления Финляндии и Швеции в альянс.