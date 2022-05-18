Политолог назвал возможные сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия могут войти в Североатлантический альянс (НАТО) до конца 2022 года. Такое мнение в среду, 18 мая, высказал в беседе с «Известиями» глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.

«Не исключаю, что Финляндия и Швеция войдут в НАТО до конца этого года. Процесс вступления предполагает выполнение целого ряда положений, но при подаче заявки это уже учитывается. Принимая во внимание этот напор и то, что в июне пройдет саммит альянса, можно сказать, что далее процесс будет ускоряться», — отметил он.

Говоря о позиции Анкары по данному вопросу, Журавель предположил, что Турция все же согласится на членство этих стран в блоке, когда ей продадут американские самолеты F-35.

Ранее в этот день Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

Накануне шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Кроме того, как отметила Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс.

Ее заявление стало ответом на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами блока. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты на членство в НАТО признавали ее озабоченность курдскими ополченцами как внутри Турции, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.