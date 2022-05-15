Прямой эфир

Глава МИД ФРГ призвала оперативно принять в НАТО Финляндию и Швецию

Глава МИД ФРГ Бербок призвала быстро принять в НАТО Финляндию и Швецию, если эти страны захотят вступить в альянс
0
Фото: Global Look Press/Florian Gaertner/photothek.de vi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, то принять их следует быстро. Североатлантический альянс всегда открыт для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности. Об этом 15 мая заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Финн ушами: что значит решение Хельсинки вступить в НАТО
И какой ответ на это анонсировала Москва

«НАТО — это оборонительный альянс, и он всегда будет оставаться таковым. Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности», — заявила Бербок журналистам в Берлине по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО.

Министр также отметила, что кабмин Германии уже приготовил все для быстрой ратификации в ФРГ соглашения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

«Если Финляндия и Швеция примут решение стать членами НАТО, мы сможем очень быстро в Германии, как и многие другие наши партнеры, ратифицировать (соответствующие документы. — Ред.)», — добавила Бербок.

Днем ранее глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая. А по данным газеты Svenska Dagbladet, Швеция планирует подать заявку на членство в НАТО 17 мая.

13 мая экс-советник президента Франции Анри Гено заявил, что вступление новых стран в НАТО следует прекратить. По мнению бывшего советника президента Франции, принимая в альянс государства Восточной Европы, США и Евросоюз способствовали превращению альянса в антироссийскую организацию, что недопустимо.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022