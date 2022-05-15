Глава МИД ФРГ призвала оперативно принять в НАТО Финляндию и Швецию

Если Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, то принять их следует быстро. Североатлантический альянс всегда открыт для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности. Об этом 15 мая заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«НАТО — это оборонительный альянс, и он всегда будет оставаться таковым. Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности», — заявила Бербок журналистам в Берлине по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО.

Министр также отметила, что кабмин Германии уже приготовил все для быстрой ратификации в ФРГ соглашения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

«Если Финляндия и Швеция примут решение стать членами НАТО, мы сможем очень быстро в Германии, как и многие другие наши партнеры, ратифицировать (соответствующие документы. — Ред.)», — добавила Бербок.

Днем ранее глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая. А по данным газеты Svenska Dagbladet, Швеция планирует подать заявку на членство в НАТО 17 мая.

13 мая экс-советник президента Франции Анри Гено заявил, что вступление новых стран в НАТО следует прекратить. По мнению бывшего советника президента Франции, принимая в альянс государства Восточной Европы, США и Евросоюз способствовали превращению альянса в антироссийскую организацию, что недопустимо.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.