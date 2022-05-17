В CNN допустили исключение Турции из НАТО за блокирование расширения

Блокирование Турцией расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии грозит Анкаре исключением из Североатлантического альянса. Такое мнение 17 мая выразил обозреватель CNN Дэвид Андельман.

«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад [президент Турции Реджеп] Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», — заявил он.

Однако, отметил журналист, это может ослабить позиции альянса в стратегически важном регионе.

«Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю», — пояснил он.

Андельман добавил, что гарвардский профессор, директор-основатель программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди Роберт И. Ротберг сообщил ему о том, что правило единогласного решения для альянса устарело, несмотря на задекларированную странами-участницами приверженность демократическим подходам. Профессор, по словам автора, уверен, что правило «единогласия» с «самого начала было глупым» и его необходимо пересмотреть.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на преодоление возражений Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что Совет ЕС выразит максимальную поддержку этому процессу. Боррель также отметил, что прием Швеции и Финляндии «противоположен тому, что [президент России Владимир] Путин намеревался достичь — остановить расширение НАТО к границам России». Однако, по его словам, для ЕС такой вариант является хорошим, поскольку усиливает Евросоюз и дает «больше возможностей реагировать на угрозы нашим границам».

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Также 16 мая глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО. Ранее в этот день правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.