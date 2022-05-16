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Правительство Швеции официально утвердило решение о членстве в НАТО

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Фото: TASS/EPA/HENRIK MONTGOMERY
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Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Об этом говорится в опубликованном 16 мая заявлении кабмина.

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«В шведском Риксдаге (однопалатном парламенте — Ред.) подавляющее большинство голосов — за вступление Швеции в НАТО. На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», — сообщила на пресс-конференции премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Накануне в правящей Социал-демократической партии страны заявили, что Стокгольм намерен вступить в альянс. На заседании правление политсилы постановило, что партия будет работать над подачей официальной заявки.

В тот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, согласно мартовскому опросу, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, остальные не определились. В Финляндии вступление в альянс поддерживает 61% населения. После публикации опросов правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

12 мая в МИД России заявили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.

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