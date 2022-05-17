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Боррель надеется на преодоление возражений Турции о расширении НАТО
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Боррель надеется на преодоление возражений Турции о расширении НАТО

Боррель надеется, что НАТО преодолеет возражения Турции по членству Финляндии и Швеции
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на преодоление возражений Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он сообщил об этом 17 мая перед началом заседания глав минобороны стран ЕС в Брюсселе.

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«Я знаю, что Турция выдвинула ряд возражений, и надеюсь, что НАТО сможет преодолеть сопротивление Турции приему этих стран. Совет ЕС выразит максимальную поддержку этому процессу», — заявил он.

Боррель также отметил, что прием Швеции и Финляндии «противоположен тому, что [президент России Владимир] Путин намеревался достичь — остановить расширение НАТО к границам России».

Однако, по его словам, для ЕС такой вариант является хорошим, поскольку усиливает Евросоюз и дает «больше возможностей реагировать на угрозы нашим границам».

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Также 16 мая глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО. Ранее в этот день правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

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