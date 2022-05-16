Прямой эфир
Мир
Президент Франции поддержал намерение Швеции вступить в НАТО
Политика
В Госдуме выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя
Мир
Украинские спецслужбы подорвали фугас с аммиачной селитрой в ДНР
Мир
На Украине заявили об отсутствии помощи от НАТО
Мир
В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
Мир
Пенсионер погиб под Херсоном в результате обстрела со стороны ВСУ
Политика
Путин и Лукашенко условились вскоре провести полноформатную встречу
Экономика
Курс доллара опустился до 63 рублей
Мир
Орбан заявил об эффективности санкций против РФ «только на бумаге»
Мир
Новым премьер-министром Франции назначат Элизабет Борн
Политика
Госдума приняла решение о выходе РФ из конференции Балтийского моря

В Госдуме выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя

Член комитета Госдумы Бессараб позитивно оценила идею о повышении минимального возраста продажи алкоголя
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подержала намерение Минздрава РФ проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя. Об этом она рассказала 16 мая в беседе с «Известиями».

Трезвое решение: можно ли разрешить регионам тотальный запрет продажи алкоголя
Якутские парламентарии просят права ограничить торговлю спиртным в заведениях общепита

«На мой взгляд, увеличить минимальный порог возраста при покупке алкоголя нужно. Судя по тем переменам, которых Россия достигла в борьбе с курением, эта мера будет эффективна. Мы всего лишь ввели запрет на курение в общественных местах, но насколько оздоровилась нация. Конечно, вопрос алкоголя — дискуссионный, поскольку, к примеру, молодых людей в армию призывают с 18 лет, а купить алкогольный напиток можно только с 21 года», — рассказала Бессараб.

При этом она отметила, что в 18 лет организм человека еще «может поддаваться изменениям», а в 21, по ее словам, уже более-менее сформирован.

«Я не врач. Но согласно многим медицинским исследованиям, докладам ВОЗ, в таком юном возрасте алкоголь не приветствуется», — заключила Бессараб.

Ранее в понедельник замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко отметил, что ведомство готово рассмотреть новые инициативы, направленные на снижение потребления алкоголя в стране. Среди них, например, запрет на скидки на алкогольную продукцию. Тогда же Фисенко указал и на необходимость рассмотреть увеличение минимального возраста продажи алкоголя, введение дополнительных запретов в сфере рекламы, ужесточение наказания за пропаганду спиртного и другие меры.

До этого, в январе, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни. По словам парламентария, такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Он добавил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя населением. Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

В декабре прошлого года были опубликованы результаты опроса, согласно которым спиртное употребляют 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Также в публикации говорится, что трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет, и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022