В Госдуме выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подержала намерение Минздрава РФ проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя. Об этом она рассказала 16 мая в беседе с «Известиями».

«На мой взгляд, увеличить минимальный порог возраста при покупке алкоголя нужно. Судя по тем переменам, которых Россия достигла в борьбе с курением, эта мера будет эффективна. Мы всего лишь ввели запрет на курение в общественных местах, но насколько оздоровилась нация. Конечно, вопрос алкоголя — дискуссионный, поскольку, к примеру, молодых людей в армию призывают с 18 лет, а купить алкогольный напиток можно только с 21 года», — рассказала Бессараб.

При этом она отметила, что в 18 лет организм человека еще «может поддаваться изменениям», а в 21, по ее словам, уже более-менее сформирован.

«Я не врач. Но согласно многим медицинским исследованиям, докладам ВОЗ, в таком юном возрасте алкоголь не приветствуется», — заключила Бессараб.

Ранее в понедельник замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко отметил, что ведомство готово рассмотреть новые инициативы, направленные на снижение потребления алкоголя в стране. Среди них, например, запрет на скидки на алкогольную продукцию. Тогда же Фисенко указал и на необходимость рассмотреть увеличение минимального возраста продажи алкоголя, введение дополнительных запретов в сфере рекламы, ужесточение наказания за пропаганду спиртного и другие меры.

До этого, в январе, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни. По словам парламентария, такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Он добавил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя населением. Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

В декабре прошлого года были опубликованы результаты опроса, согласно которым спиртное употребляют 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Также в публикации говорится, что трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет, и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.