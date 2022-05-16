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Минздрав объявил о готовности повысить минимальный возраст продажи алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство здравоохранения намерено проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя с целью снижения потребления спиртного в стране. Об этом 16 мая сообщил замглавы ведомства Виктор Фисенко.

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По его словам, Минздрав готов рассмотреть новые инициативы, направленные на снижение потребления алкоголя, например, запрет на скидки по ценам на алкогольную продукцию.

«Возможно, нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые», — сказал замминистра на специальном совещании СПЧ.

Он подчеркнул, что в 2021 году в России не наблюдалась позитивная динамика в части потребления алкоголя.

Также Фисенко указал на необходимость рассмотреть возможное увеличение минимального возраста продажи алкоголя, введение дополнительных запретов в сфере рекламы, ужесточение наказания за пропаганду спиртного и другие меры.

«Мы готовы это всё обсудить, обсудить с участниками, обсудить с несколькими инициативами», — заключил Фисенко.

Ранее, в январе, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни. По словам парламентария, такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Он добавил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя населением. Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

В декабре прошлого года были опубликованы результаты опроса, согласно которым спиртное употребляют 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Также в публикации говорится, что трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет, и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.

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