Минздрав объявил о готовности повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Министерство здравоохранения намерено проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя с целью снижения потребления спиртного в стране. Об этом 16 мая сообщил замглавы ведомства Виктор Фисенко.

По его словам, Минздрав готов рассмотреть новые инициативы, направленные на снижение потребления алкоголя, например, запрет на скидки по ценам на алкогольную продукцию.

«Возможно, нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые», — сказал замминистра на специальном совещании СПЧ.

Он подчеркнул, что в 2021 году в России не наблюдалась позитивная динамика в части потребления алкоголя.

Также Фисенко указал на необходимость рассмотреть возможное увеличение минимального возраста продажи алкоголя, введение дополнительных запретов в сфере рекламы, ужесточение наказания за пропаганду спиртного и другие меры.

«Мы готовы это всё обсудить, обсудить с участниками, обсудить с несколькими инициативами», — заключил Фисенко.

Ранее, в январе, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни. По словам парламентария, такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Он добавил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя населением. Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

В декабре прошлого года были опубликованы результаты опроса, согласно которым спиртное употребляют 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Также в публикации говорится, что трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет, и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.