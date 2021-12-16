Опрос показал долю употребляющих спиртное россиян

69% российских граждан хотя бы иногда употребляют алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые в четверг, 16 декабря, опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, спиртное употребляют, в частности, 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет.

Также в публикации говорится, что трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.

Уточняется, что женщины чаще мужчин сообщали ВЦИОМу, что считают алкоголь неприемлемым (33% и 28% опрошенных соответственно).

ВЦИОМ сообщил, что в исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян, опрос проводился 11 декабря, отмечает «Интерфакс».

Ранее, 12 августа, Минздрав предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 до 21 года. Речь идет о напитках с содержанием спирта более 16,5%.

Медицинские исследования показали, что потребление алкогольных напитков неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года, указано в пояснительной записке министерства.