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Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

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Минздрав предлагает повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 до 21 года. Ведомство разработало поправки в законодательство, предусматривающие вступление этой нормы с 1 марта 2022 года. С документом ознакомились «Известия».

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Речь идет о напитках с содержанием спирта более 16,5%. В настоящее время проект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине­» и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. Там будет принято решение о внесении проекта в Госдуму.

Медицинские исследования показали, что потребление алкогольных напитков неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года, указано в пояснительной записке министерства. Распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, подчеркнули специалисты Минздрава.

С соответствующей инициативой Минздрав выступал еще в 2019 году. Однако в Министерстве финансов России раскритиковали проект, сославшись на Конституцию страны, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как пить не дать: Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

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