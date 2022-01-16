В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в выходные дни

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По словам парламентария, такие меры необходимы для защиты здоровья россиян. Он добавил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя населением.

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — приводит портал Ura.ru слова Хамзаева.

Кроме того, депутат призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года.

3 января Хамзаев предложил размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с пачками сигарет. Он отметил, что главная цель подобного шага — стремление защитить граждан. Надпись «алкоголь убивает в любом количестве» обязательна на таре любого спиртного напитка, добавил депутат.

16 декабря были опубликованы результаты опроса, согласно которым спиртное употребляют 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Также в публикации говорится, что трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет, и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.

В октябре Хамзаев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

В обращении на имя главы МВД парламентарий отметил, что в 2021 году произошел ряд трагических событий, связанных с продажей гражданам контрафактной алкогольной продукции, которая стала причиной массовой гибели людей.