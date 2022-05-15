Прямой эфир
Мир
Организаторы «Евровидения» не сочли призывы группы с Украины политическими
Мир
ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-30 «Смерч» по Макеевке в ДНР
Мир
Посол РФ в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока – 2»
Мир
В Словакии сочли экстремизмом осквернение памятника красноармейцам
Мир
МУС направит на Украину более 40 следователей
Мир
Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву и оборонный потенциал НАТО
Мир
В ДНР подписали документ о национализации имущества банков Украины
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и выиграл Кубок Англии по футболу
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ
Мир
В Турции попросили заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол РФ заявил о желании США запретить «Сарматы» и «Посейдоны»
Сюжет:

Гинцбург назвал лучшее сочетание вакцин для защиты от коронавируса

Гинцбург: сочетание инъекционной и назальной вакцинации от COVID-19 даст лучшую защиту
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации. Такое мнение в воскресенье, 15 мая, выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Бес вариантов: миру грозит новая волна COVID из-за новых штаммов «Омикрона»
Как линии коронавируса из США и ЮАР обходят иммунитет переболевших и вакцинированных

По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

«Сегодняшний промежуток, когда заболеваемость идет на спад, нужно максимально использовать для того, чтобы привить от ковида как можно больше людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму. Мне кажется, это наше будущее», — сказал Гинцбург.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас этот показатель составляет 30,2%.

Согласно статистике оперштаба, прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице сделали почти 7,5 млн человек. Полную вакцинацию прошли более 7,1 млн человек.

В этот же день стало известно о начале исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Гинцбург сообщил, что несколько добровольцев уже получили препарат, негативных реакций на прививку у них нет.

До этого, 11 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022