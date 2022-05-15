Гинцбург назвал лучшее сочетание вакцин для защиты от коронавируса

Спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации. Такое мнение в воскресенье, 15 мая, выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

«Сегодняшний промежуток, когда заболеваемость идет на спад, нужно максимально использовать для того, чтобы привить от ковида как можно больше людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму. Мне кажется, это наше будущее», — сказал Гинцбург.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас этот показатель составляет 30,2%.

Согласно статистике оперштаба, прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице сделали почти 7,5 млн человек. Полную вакцинацию прошли более 7,1 млн человек.

В этот же день стало известно о начале исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Гинцбург сообщил, что несколько добровольцев уже получили препарат, негативных реакций на прививку у них нет.

До этого, 11 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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