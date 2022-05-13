Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Как сообщили в оперативном штабе 13 мая, сейчас этот показатель составляет 30,2%.

Согласно статистике оперштаба, прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице сделали почти 7,5 млн человек. Полную вакцинацию прошли более 7,1 млн человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России составил 39,2%, тогда как неделю назад он оценивался в 41,2%, указано на сайте «Стопкоронавирус.рф». Снижение коллективного иммунитета в стране отмечается 15 недель подряд.

13 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начались исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, несколько добровольцев уже получили препарат, негативных реакций на прививку у них нет.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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