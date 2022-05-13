Гинцбург сообщил о начале исследования новой вакцины от COVID-19

Начались исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, несколько добровольцев уже получили препарат, негативных реакций на прививку у них нет. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Начались [исследования]. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Гинцбург также отметил, что сложность заключается в поиске добровольцев. Для исследования нужны люди, у которых отрицательные показатели по антителам к COVID-19.

Он уточнил, что новая вакцина предполагает двукратное введение одинаковых компонентов препарата с промежутком в три недели.

Ранее, 17 февраля, Гинцбург сообщил, что новая российская вакцина против COVID-19, основанная на вирусоподобных частицах будет содержать элементы S-белка от трех штаммов — уханьского, «Дельты» и «Омикрона» — чтобы вырабатывать антитела к ним.

Накануне стало известно, что Минздрав России разрешил Центру им. Гамалеи провести клинические исследования вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц.

В этот же день профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» указал на то, что новая российская вакцина, в отличие от препаратов, разработанных ранее, будет доставлять в организм человека определенное количество вирусного белка, что позволит обезопасить пациентов. Как уточнил специалист, за рубежом уже существуют аналоги российского препарата, например, американская вакцина Novavax. Препарат, созданный в США, разработан на основе клеток насекомых.

Также 5 марта сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата на основе моноклональных антител.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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