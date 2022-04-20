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Высланные Японией дипломаты РФ покинули дипмиссию в Токио

Автобус с российскими дипломатами, о высылке которых объявила Япония, покинул дипмиссию
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Автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства России в Токио, которых японское правительство объявило персонами нон грата, покинул дипмиссию под марш «Прощание славянки» в среду, 20 апреля.

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«Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских властей. Но вы покидаете Японию с высоко поднятой головой, с чувством достойно выполненного долга», — приводит «РИА Новости» слова российского посла Михаила Галузина.

Посол Галузин и несколько десятков сотрудников посольства и торгпредства собрались у здания посольства, чтобы проводить коллег. По словам главы дипмиссии, решение властей о высылке коллег — «крайне контрпродуктивный шаг для российско-японского диалога».

Автобус направился в аэропорт Ханэда, откуда россияне вылетят на родину.

8 апреля Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств. При этом ранее в этот день сообщалось, что японское правительство опасается высылать российских дипломатов ради поддержания западных санкций. Несмотря на то, что в МИД страны рассматривают такую меру, у Токио есть опасения, что сокращение числа дипломатов в России помешает работе консульских служб на благо граждан государства.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Днем ранее она назвала высылку российских дипломатов из европейских стран информационно-политической атакой на Россию.

Решение Японии о высылке российских дипломатов продолжило серию недружественных решений властей из стран Европы. С конца марта о решении выслать россиян из страны объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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