Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

В Госдуме заявили о желании США получить управляемого президента РФ

Володин прокомментировал слова Байдена о возможных санкциях против Путина
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США хотят видеть на посту президента России лояльного им и управляемого человека. Об этом 26 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нет, нет и нет: что значит провал переговоров России и Запада
Как Москва оценила угрозу новыми санкциями и когда ждет письменный ответ НАТО

«[Президент США Джо] Байден не исключил введения санкций в отношении нашего президента Владимира Путина. Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, США не устраивает, что при президенте Путине Россия стала сильной и самостоятельной. По мнению Володина, против действующего российского лидера хотят ввести санкции за то, что он не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе, сделал РФ экономически независимой и суверенной, а также проводит политику в интересах ее граждан. Председатель Госдумы отметил, что нынешний президент укрепил обороноспособность и заставил считаться с Россией.

Володин подчеркнул, что в понимании россиян санкции хотят ввести не против Путина, а против выбора народа РФ.

«Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — подытожил он.

Накануне Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении Путина в случае вторжения России на Украину. Он отметил, что российское вторжение будет иметь «огромные последствия».

24 января до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, а такая ситуация не может не беспокоить Россию. О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022