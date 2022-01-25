Роспотребнадзор предложил тестировать работников на COVID два раза в неделю

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. Проверять работников, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата компании. Об этом во вторник, 25 января, сообщает «Ведомости», со ссылкой на документ надзорного ведомства, который имеется в распоряжении издания.

Планируется, что в организациях со штатом менее 500 человек весь персонал будут тестировать два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если же работает от 500 до 100 человек, то анализы намериваются проводить раз в неделю. А крупным предприятиям, где трудятся более 1 тыс. человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели.

Тестирование не коснется сотрудников, работающих удаленно, однако пройти эту процедуру придется всем вернувшимся из отпусков, командировок и с больничных.

Ранее, 22 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Проверка должна завершится к 1 февраля. Также уточняется, что правительство начинает реализацию плана по дополнительным мерам по борьбе с распространением в РФ «Омикрон»-штамма коронавируса и подготовке системы здравоохранения к пациентам с инфекцией.

20 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что у вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ.

Как сообщил 18 января глава российского правительства, штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также Мишустин указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».