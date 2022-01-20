Эксперт Роспотребнадзора оценила вероятность заболеть «Омикроном» после «Дельты»

Вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Об этом в четверг, 20 января, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятность заразиться «Омикроном» после того, как человек переболел другим вариантом [коронавируса], например «Дельтой», по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15–20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1–2%», — сказала она журналистам.

Она отметила, что у вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ. По ее словам, в ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке.

Пшеничная пояснила, что также может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр — 38–38,5 градуса.

Более серьезные симптомы, по словам эксперта, наблюдаются у тех, кто переболел или привился давно.

«Но мы пока не можем определенно сказать, как будут себя чувствовать при повторном инфицировании группы риска. Поэтому важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры и вовремя вакцинироваться», — заключила Пшеничная.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших COVID-19 увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом штамма «Омикрон». Он добавил, что, как правило, «Омикрон» становится доминирующим в течение 3–4 недель, но учитывая протяженность России, можно утверждать, что это не произойдет одновременно.

В этот же день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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