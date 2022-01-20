Мурашко сообщил о росте повторной заболеваемости среди перенесших COVID-19

Среди переболевших COVID-19 увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом штамма «Омикрон». Об этом в четверг, 20 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Среди переболевших, в том числе, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от пяти до десяти раз. Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье», — заявил журналистам Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

Он добавил, что система здравоохранения перестраивается под особенности штамма «Омикрон».

«Мы подготовились к этому, чтобы изучить формы работы, разработать новые методики», — отметил министр.

Мурашко добавил, что, как правило, «Омикрон» становится доминирующим в течение 3-4 недель, но учитывая протяженность России, можно утверждать, что это не произойдет одновременно.

Ранее в этот день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

Всего за минувшие сутки зарегистрировали 38 850 случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и Московской области (2795).

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В тот же день вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».