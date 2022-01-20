В России за сутки выявили 38 850 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 38 850 случаев COVID-19. Об этом в четверг, 20 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, наибольшее количество случаев выявлено в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и Московской области (2795).

За последние 24 часа от последствий заболевания скончались 684 пациента, выздоровели 24 478 человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число выявленных случаев коронавируса в мире с начала пандемии составило 332 617 707. За это время зарегистрировано 5 551 314 летальных случаев. При этом наибольшее количество заболевших зафиксировано в Соединенных Штатах — 66 254 888 человек.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот же день заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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