Штамм коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 55 российских регионах

Штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. Об этом в четверг, 20 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, доминирующим штаммом коронавируса в РФ остается штамм «Дельта». В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

Всего за минувшие сутки зарегистрировали 38 850 случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и Московской области (2795).

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с распространением штамма «Омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растет. Он пояснил, что в скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В тот же день вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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