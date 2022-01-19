В Москве готовы вдвое увеличить число операторов «скорой» из-за роста случаев COVID-19

В Москве при необходимости увеличат в два раза количество операторов скорой помощи в связи с распространением нового «Омикрон»-штамма коронавируса в городе. Об этом в среду, 19 января, сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин.

«В связи с распространением штамма «Омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растет. В скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Для того чтобы обеспечить нормальную работу, число операторов было увеличено на две трети и при необходимости будет увеличено еще до двух раз», — сказал Собянин журналистам.

Как пояснил мэр, это делается для того, чтобы скорая помощь могла быстрее реагировать на звонки в период распространения COVID-19. Кроме того, в Москве увеличили число оперативных бригад скорой помощи и дежурных врачей.

«Я хочу поблагодарить всех работников скорой помощи: операторов, диспетчеров, врачей, которые ежедневно обслуживают тысячи вызовов. Более тысячи бригад работают в скорой помощи, они оказывают огромную помощь, особенно в периоды всплесков заболевания, которые мы видим. Надеюсь, что они достойно обеспечат москвичей необходимой медицинской помощью», — заключил мэр.

По словам Собянина, на прошлой неделе в городе выросло количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в два раза — до 5,7 тыс. в день. А во вторник, 18 января, уже превысило 8 тыс. В связи с этим мэр продлил некоторые ограничения до 1 апреля: необходимость работодателей перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим и домашний режим для пожилых людей. Мэр отметил, что новые ограничения по COVID-19 в столице будут планироваться только после оценки нагрузки на систему здравоохранения.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус. Он отметил, что правительство России выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено в регионы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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