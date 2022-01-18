Собянин объявил о продлении мер по коронавирусу в Москве

Меры, ранее принятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, продлеваются. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 18 января.

Так, продлевается режим самоизоляции для пожилых людей и требование работодателям о переводе 30% сотрудников на «удаленку«. Также градоначальник призвал работодателей перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников.

«Продляем также режим самоизоляции для пожилых людей. Это тоже очень важно, потому что мы сегодня имеем тяжесть заболеваний в основном у активной группы населения, которое передвигалось в праздничные дни, бывало в туристических поездках и так далее», - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Также градоначальник призвал работодателей перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников.

Мэр города рассказал, что новые ограничения по COVID-19 в столице будут планироваться только после оценки нагрузки на систему здравоохранения.

Также во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус.

Мишустин сообщил, что правительство выделят дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будут направлены в регионы.

В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты.

Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах. Кроме того, Голикова указала, что срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 дней до семи.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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