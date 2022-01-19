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Гинцбург оценил вероятность тяжелого течения COVID-19 при «Омикроне»

Гинцбург: нельзя считать «Омикрон» более легким вариантом коронавируса
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Штамм коронавируса «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«По литературным данным, реже [фиксируется тяжелое течение болезни при «Омикроне»], но это данные европейских стран, где 60–80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — сказал Гинцбург 19 января в беседе с «РИА Новости».

Директор НИЦ подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

Ранее, 18 января, вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что нельзя считать штамм коронавируса «Омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью.

Он отметил, что на примере других стран видно, что при приходе «Омикрона» летальность держится примерно на том же уровне, что наблюдалась на спаде штамма коронавируса «Дельта».

16 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что «есть доказательства тому, что «Омикрон» — менее тяжелый вариант болезни, но это не значит, что он несерьезный». Она добавила, что «вакцинация точно защищает от тяжелого течения болезни и смерти».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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