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Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Об этом 22 января говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

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«Срок исполнения поручения — 1 февраля», — отмечается в нем.

Также уточняется, что правительство начинает реализацию плана по дополнительным мерам по борьбе с распространением в РФ «Омикрон»-штамма коронавируса и подготовке системы здравоохранения к пациентам с инфекцией.

Документ обсуждался 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Главы регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Ранее в этот день главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров выразил предположение, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. По его словам, появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии.

20 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что у вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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