Инфекционист спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 к лету

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров выразил предположение, что пандемия коронавируса может закончиться к лету.

«Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — сказал Никифоров 22 января в беседе с «РИА Новости».

По мнению специалиста, появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии.

Он отметил, что какая-то часть населения переболеет омикрон-вариантом бессимптомно и даже не заметит этого. По словам профессора, сейчас отмечается большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены.

Это говорит о том, что «Омикрон» люди переносят не так тяжело, как «Дельту», пояснил Никифоров.

18 января руководитель НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии. По словам микробиолога, он может перезаражать всех. Пандемия будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

При этом также во вторник советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий добавил, что количество заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. По его словам, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только соблюдение масочного режима может снизить цифры заболевших в этот период на 30% — до 60–65 тыс. случаев в день.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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