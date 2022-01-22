Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США попросили РФ не обнародовать свой ответ по гарантиям безопасности
Мир
МО Украины сократило список предполагающих воинский учет женщин профессий
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 340 млн
Мир
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда компаний РФ
Мир
ФРГ заблокировала передачу Эстонией Киеву немецкого оружия
Общество
Снежный покров за сутки в Москве стал выше на 6 см
Мир
Псаки допустила возможность нового контакта президентов США и России
Общество
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Сюжет:

Инфекционист спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 к лету

Инфекционист Никифоров: пандемия COVID-19 может закончиться к лету
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров выразил предположение, что пандемия коронавируса может закончиться к лету.

Май в конце тоннеля: станет ли «Омикрон» последним штаммом вируса
Весной коллективный иммунитет россиян достигнет 80%

«Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — сказал Никифоров 22 января в беседе с «РИА Новости».

По мнению специалиста, появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии.

Он отметил, что какая-то часть населения переболеет омикрон-вариантом бессимптомно и даже не заметит этого. По словам профессора, сейчас отмечается большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены.

Это говорит о том, что «Омикрон» люди переносят не так тяжело, как «Дельту», пояснил Никифоров.

18 января руководитель НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии. По словам микробиолога, он может перезаражать всех. Пандемия будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

При этом также во вторник советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий добавил, что количество заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. По его словам, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только соблюдение масочного режима может снизить цифры заболевших в этот период на 30% — до 60–65 тыс. случаев в день.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022