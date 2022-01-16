Девятнадцать самолетов с миротворцами РФ вернулись из Казахстана

Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ с миротворцами и техникой прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

«19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после прибытия всех самолетов будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ. После этого военнослужащие разгрузят военную технику, вооружение и имущество. Позже личный состав приступит к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Ранее 16 января сообщалось, что первый за день самолет ВКС РФ Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром Чкаловский.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Аты.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков (двое из них были обезглавлены).

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Ранее, 15 января, восемь самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (город Иваново). После посадки последнего борта на летном поле аэродрома прошли торжественные мероприятия встречи российских десантников.

13 января президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января.