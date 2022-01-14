Путин поблагодарил миротворцев за работу в Казахстане

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 января, во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, ближайшем партнере и союзнике России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я хочу поблагодарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что странам ОДКБ удалось быстро сконцентрировать необходимые силы, средства и ресурсы.

«Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», — заметил Путин.

По его словам, это «очень важно» и позволит руководству Казахстана решать «в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера».

Окончательный вывод миротворцев планируется завершить 19 января.

Ранее, 13 января, в Минобороны России сообщили, что первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в Россию. Они выполняли задачи по охране социально значимых объектов в республике.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ выполнила свою роль в Казахстане эффективно. По его словам, Казахстан справился с возникшими в начале января трудностями. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что миротворческая миссия прошла идеально с точки зрения ее результата.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.