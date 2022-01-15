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Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Иваново

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Еще два самолета с российскими миротворцами из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Восемь самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (город Иваново) из Казахстана», — говорится в сообщении.

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный ранее в этот день. В Минобороны РФ отметили, что после посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников.

О том, что российских миротворцев сил ОДКБ и технику доставят из Казахстана в Россию 15 января, сообщили в ведомстве ранее в этот день. Отмечалось, что 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях.

Днем ранее 10 самолетов ВКС России доставили белорусских военных из сил ОДКБ из Казахстана в Минскую область. Также, по данным ведомства, миротворческие контингенты Армении и Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.

13 января президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

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