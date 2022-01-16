Самолет с российскими миротворцами прибыл из Казахстана в Подмосковье

Самолет военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром «Чкаловский». Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что по прибытию всех самолетов на аэродром будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ.

«По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации», — отметили в министерстве.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Аты.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков (двое из них были обезглавлены).

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Ранее, 15 января, восемь самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (город Иваново). После посадки последнего борта на летном поле аэродрома прошли торжественные мероприятия встречи российских десантников.

13 января президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января.