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Комитет Госдумы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах
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Комитет Госдумы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах

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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о QR-кодах в общественных местах. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованный в думской электронной базе данных.

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«Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в документе.

13 декабря первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что 16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что детей закон о QR-кодах касаться не будет. Также, по ее словам, от них не станут требовать ПЦР-тесты.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил 13 декабря о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Вместе с тем вице-спикер ГД Петр Толстой отметил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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