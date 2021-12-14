Комитет Госдумы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о QR-кодах в общественных местах. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованный в думской электронной базе данных.

«Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в документе.

13 декабря первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что 16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что детей закон о QR-кодах касаться не будет. Также, по ее словам, от них не станут требовать ПЦР-тесты.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил 13 декабря о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Вместе с тем вице-спикер ГД Петр Толстой отметил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

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