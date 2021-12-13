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В Госдуме заявили о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте
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В ГД рассказали о продолжении работы над проектом о QR-кодах на транспорте

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 13 декабря сообщил о том, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к инфекции на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается.

Ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

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«В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Он добавил, что работа по законопроекту продолжается, отметив, что «вопросов по-прежнему много».

До этого 13 декабря Минтранс РФ заявил о решении проработать отдельные положения законопроекта о QR-кодах на поездах дальнего следования и авиарейсах.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

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