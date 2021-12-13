Володин заявил снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте
Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к инфекции на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения, заявил 12 декабря председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», — написал он, уточнив, что это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».
По его словам, окончательное решение по поводу снятия этого законопроекта будет принято в понедельник на Совете Государственной думы.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
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