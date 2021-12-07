Песков назвал рабочим процессом разные мнения регионов по QR-кодам

Вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 достаточно сложный, наличие разных мнений у регионов на данную тему является частью рабочего процесса. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это достаточно сложная тема, очень много нюансов. В регионах, на месте, конечно, людям виднее, какие ограничительные меры в условиях ковида более эффективны, какие менее эффективны», — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос об уклонении некоторых парламентов в регионах от обсуждения законов о QR-кодах.

По словам представителя Кремля, в настоящее время соответствующие законопроекты находятся в работе. Он указал, что все нюансы, в том числе потенциальные риски, рассмотрят эксперты.

«Законопроект находится сейчас в работе. И эта тема сейчас прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне, поэтому все нюансы предстоит именно обсудить во время экспертной проработки», — добавил Песков.

3 декабря стало известно, что в Госдуме рассмотрят возможность введения нового пункта в законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Так, документы будут регламентировать выдачу цифрового документа не только в случае вакцинации или медотвода, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 12 ноября спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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