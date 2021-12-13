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Минтранс заявил о дальнейшей проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

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Минтранс РФ решил проработать отдельные положения законопроекта о QR-кодах на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом в понедельник, 13 декабря, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

По сообщению министерства, оно обсудило законопроект заранее, не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к его рассмотрению депутатами в первом чтении.

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«По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — сообщили изданию в Минтрансе.

Отмечается, что о внесении в документ правок с Минтрансом поговорили депутаты профильного комитета Госдумы, эксперты, перевозчики и общественные организации.

Ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, окончательное решение по поводу снятия этого законопроекта будет принято 13 декабря на Совете нижней палаты правительства.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

11 декабря Володин уже писал, что решение по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от мнения по данному вопросу в обществе.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД могла рассмотреть законопроекты 16 декабря.

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