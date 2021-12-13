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Голикова заявила о нераспространении закона о QR-кодах на детей

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Детей не будет касаться закон о QR-кодах, также от них не будут требовать ПЦР-тесты. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», — сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Закон о QR-кодах предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Предполагается, что первое чтение закона состоится 16 декабря.

Ранее в этот день Голикова заявила, что процент повторных случаев заболевания COVID-19 среди перенесших инфекцию составляет 0,47%. Также Голикова рассказала, что заболевают COVID-19 в России около 3,9% вакцинированных.

10 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего до конца года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

6 декабря он рассказал, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году. В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

«Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. Иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации от COVID-19 «Спутник M» («Гам-ковид-вак М») для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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