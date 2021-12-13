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Голикова назвала процент повторно заболевших COVID-19 россиян

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Процент повторных случаев заболевания COVID-19 среди перенесших инфекцию составляет 0,47%. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.

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Также Голикова рассказала, что заболевают COVID-19 в России около 3,9% вакцинированных. Указала она и на необходимость ревакцинации от коронавируса.

«Несмотря на то что мы и сертификат вакцинированного, и сертификат переболевшего установили сроком действия до года, тем не менее с учетом опыта, с учетом рекомендаций ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вакцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае, пока все международные данные об этом свидетельствуют», — сказала Голикова.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 558 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2894), Московской области (1999) и Санкт-Петербурге (1968).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1121, выздоровели 28 561 человек.

Как 10 декабря сообщила Голикова, коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Она отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве.

Вице-премьер указала, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется. В тот же день вице-премьер заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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