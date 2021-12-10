Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ

Эпидемситуация по коронавирусу осложнилась в трех регионах России, в 12 — стала лучше. Об этом 10 декабря сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в трех субъектах Российской Федерации. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», — сказала Голикова.

По ее словам, улучшение наблюдается в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

Также вице-премьер сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил. К ним относятся ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией. Однако, по его словам, выводы о новом варианте делать рано.

3 декабря заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме волонтеров «Мы вместе» рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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