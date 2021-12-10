Коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Об этом сообщила 10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — сказала она журналистам.

Кроме того, Голикова отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве. Вместе с тем, он снизился в Магаданской области и Чечне, указала вице-премьер.

Она подчеркнула, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

Ранее, 9 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил. К ним относятся ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация, рассказала она журналистам.

Также Попова сообщила, что в России «Дельта»-штамм коронавируса продолжает доминировать над другими мутациями инфекции.

В тот же день заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала основные симптомы проявления штамма «Омикрон». Так, к ним эксперт отнесла выраженную слабость, температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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