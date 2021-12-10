Прямой эфир
Общество
В Дубне построят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники
Политика
Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности
Экономика
Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в 2021 году
Политика
В Кремле заявили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе
Экономика
ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту
Экономика
Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах
Пресс-релизы
Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году
Авто
Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов
Сюжет:

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Об этом сообщила 10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — сказала она журналистам.

Кроме того, Голикова отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве. Вместе с тем, он снизился в Магаданской области и Чечне, указала вице-премьер.

Она подчеркнула, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

Ранее, 9 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил. К ним относятся ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация, рассказала она журналистам.

Также Попова сообщила, что в России «Дельта»-штамм коронавируса продолжает доминировать над другими мутациями инфекции.

В тот же день заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала основные симптомы проявления штамма «Омикрон». Так, к ним эксперт отнесла выраженную слабость, температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021