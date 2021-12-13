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В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 558 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2894), Московской области (1999) и Санкт-Петербурге (1968).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1121, выздоровели 28 561 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 10 046 454 случаев COVID-19, скончалось 290 604 человека, полностью вылечились 8 769 916 пациентов.

10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Она отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве.

Вице-премьер указала, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется. В тот же день вице-премьер заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «Дельта»-штамм коронавируса продолжает доминировать над другими мутациями инфекции.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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