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Мурашко заявил о планах выпустить 150 тыс. доз «Спутника M» до конца года

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В России до конца текущего года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник M». Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Мы планировали в этом году где-то 150 тыс. выпустить. Сейчас контроль заканчивается», — сообщил он в ходе рабочей поездки в Пермь.

Министр уточнил, что подростки младше 15 лет будут проходить вакцинацию с согласия родителей.

Ранее в этот день заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в России с начала 2021 года зафиксировано более 570 тыс. случаев заболевания детей COVID-19. Это составляет примерно 9,5% от всех случаев коронавируса за указанный период, отметил он.

6 декабря Мурашко сообщил, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет могут начаться в 2022 году. Он уточнил, что в конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. В министерстве также рассказали, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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