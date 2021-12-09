В РФ зафиксировали более полумиллиона случаев заболевания детей COVID-19

В России с начала 2021 года зафиксировано более 570 тыс. случаев заболевания детей COVID-19. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида (коронавируса/ — Ред.) у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период», — заявил Салагай на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Он напомнил, что вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет уже зарегистрирована.

6 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России исследования вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет могут начаться в 2022 году. Он уточнил, что в конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

2 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Она составила 600,48 рубля, что на 30% ниже цены на «Спутник V».

Как объяснили в ведомстве, более низкая цена связана с сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутником V» в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. В министерстве также рассказали, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава, регистрационное удостоверение вакцины «Спутник М» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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