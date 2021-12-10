Мурашко анонсировал начало вакцинации подростков от COVID-19 до конца года

Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется в России до конца текущего года, сообщил 10 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — сказал он в рамках своего рабочего визита в Пермь.

Ранее в четверг он заявил, что до конца года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник M». Министр уточнил, что подростки младше 15 лет будут проходить вакцинацию только с согласия родителей.

6 декабря Мурашко сообщил, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет могут начаться в 2022 году. Он уточнил, что в конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. В министерстве также рассказали, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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