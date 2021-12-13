Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря

Госдума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом 13 декабря заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках», — сообщил он по итогам Совета Думы.

Закон о QR-кодах предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Ранее в тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что детей закон о QR-кодах касаться не будет. Также, по ее словам, от них не станут требовать ПЦР-тесты.

Комментируя законопроект о QR-кодах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подход российского лидера Владимира Путина о необходимости учета мнения людей и тщательной проработке законопроектов относится и к проекту закона про QR-коды в общественных местах.

Представитель Кремля объяснил, что в ходе работы над документом стало ясно, что на настоящей стадии гарантировать негативные последствия для граждан сложно. В итоге было решено снять его с рассмотрения депутатов.