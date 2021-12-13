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Песков прокомментировал доработку проекта о QR-кодах на транспорте

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Подход президента России Владимира Путина о необходимости учета мнения людей и тщательной проработке законопроектов относится и к проекту закона про QR-коды в общественных местах. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции — интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», — подчеркнул Песков.

Он объяснил, что в ходе работы над документом стало ясно, что на настоящей стадии гарантировать негативные последствия для граждан сложно. В итоге было решено снять его с рассмотрения депутатов Госдумы.

«Документ очень сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулезной, экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о том, примет ли Путин участие в доработке документа, он предложил дождаться итогов работы экспертов, профильных комитетов, «Единой России» и кабмина.

Ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия поддерживает этот законопроект в первом чтении, однако понимает, что ко второму чтению необходимо будет провести серьезную работу, приняв в расчет все нюансы.

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